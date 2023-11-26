Невероятная бисиклета Гарначо в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3
23:23 - Читати українською
Манчестер Юнайтед одержал победу над Эвертоном в 13-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча с участием Николенко смотрите на "Футбол 24".
завершено
Маркус Рашфорд 56’
Антони Марсьяль 75’
56’ Маркус Рашфорд
75’ Антони Марсьяль
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел с первых минут в стартовом составе "ирисок" против манкунианцев.
МЮ нелогично разгромил Эвертон – космический гол Гарначо, проваленный тайм, Миколенко остановила перекладину
Во встрече забивали только игроки Манчестер Юнайтед. Алехандро Гарначо оформил гол тура, нанеся удар в падении через себя. Также отличились Рашфорд и Марсьяль. У Миколенко была возможность забить, впрочем, украинец попал в перекладину.
Манчестер Юнайтед занимает теперь шестую строчку с 24 очками. Эвертон находится на 19 месте с четырьмя баллами.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter