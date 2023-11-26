Манчестер Юнайтед одержал победу над Эвертоном в 13-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча с участием Николенко смотрите на "Футбол 24".

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел с первых минут в стартовом составе "ирисок" против манкунианцев.

МЮ нелогично разгромил Эвертон – космический гол Гарначо, проваленный тайм, Миколенко остановила перекладину

Во встрече забивали только игроки Манчестер Юнайтед. Алехандро Гарначо оформил гол тура, нанеся удар в падении через себя. Также отличились Рашфорд и Марсьяль. У Миколенко была возможность забить, впрочем, украинец попал в перекладину.

Манчестер Юнайтед занимает теперь шестую строчку с 24 очками. Эвертон находится на 19 месте с четырьмя баллами.