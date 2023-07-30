Черкасский ЛНЗ уступил Черноморцу (0:2) в первом в своей истории поединке в УПЛ. Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".

Кузык уже на второй минуте эффектно закручивал под перекладину – кипер ЛНЗ забрал мяч. В середине тайма Бойко должен был открывать счет, но в падении пробил мимо правой стойки.

ЛНЗ проиграл Черноморцу дебютный матч в УПЛ – голы новичков решили все

В ответ Шпорн целил в правый угол – впритирку с каркасом. Через мгновение уже Савин угрожал воротам Черноморца – выше. Впоследствии он упустил еще один перспективный момент.

Незадолго до перерыва гости вышли вперед: Бойчук опередил защитника после подачи во вратарскую и в прыжке ногой переправил круглого в сетку. В середине второго тайма он ассистировал на Шпорна, который головой замкнул мимо кипера. Хозяева очень хотели забить хотя бы гол престижа, но не создали фактически ни одного момента для взятия ворот. Дебютное историческое поражение команды Александра Ковпака в УПЛ!