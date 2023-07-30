Черкаський ЛНЗ поступився Чорноморцю (0:2) у першому в своїй історії поєдинку в УПЛ. Дивіться відео голів і огляд дуелі на "Футбол 24".

Кузик вже на другій хвилині ефектно закручував під поперечину – кіпер ЛНЗ забрав м'яч. В середині тайму Бойко мав відкривати рахунок, але у падінні пробив повз праву стійку.

ЛНЗ програв Чорноморцю дебютний матч в УПЛ – голи новачків вирішили все

У відповідь Шпорн цілив у правий кут – впритирку з каркасом. За мить вже Савін загрожував воротам Чорноморця – вище. Згодом він змарнував ще один перспективний момент.

Незадового до перерви гості вийшли вперед: Бойчук випередив захисника після подачі у воротарський і у стрибку ногою переправив круглого у сітку. В середині другого тайму він асистував на Шпорна, який головою замкнув повз кіпера. Господарі дуже хотіли забити бодай гол престижу, але не створили фактично жодного моменту для взяття воріт. Дебютна історична поразка команди Олександра Ковпака в УПЛ!