Матч, как и онлайн-трансляция ЛНЗ – Черноморец, стартовал в 15:00 в Черкассах. Для команды Александра Ковпака это был дебют в элитном дивизионе чемпионата Украины. После повышения в классе ЛНЗ солидно усилился – состав черкасской команды в текущее трансферное окно пополнили Сергей Рыбалка, Владислав Наумец, Максим Прядун, Геннадий Пасич, Евгений Банада, Денис Олейник и несколько других игроков с опытом выступлений в УПЛ. Многие из именитых новичков вышли с первых минут.

"Не было смысла": президент новичка УПЛ признался, почему клуб не захотел подписывать Гармаша

Первый момент был за гостями. Кузык оторвался от Рыбалки и пробил из-за пределов штрафной. Кипер ЛНЗ Самойленко справился. Он же заложил эффектный финт в своей вратарской, на замахе убрав форварда Черноморца. Смело. А вот в атаке такой смелости от хозяев не хватало – никакой остроты в стартовые минуты. У одесситов Кузык мог бить с линии штрафной, но отдал на Иеде – слишком сильно.

На 17-й минуте ЛНЗ создал лучший момент в матче. Бойко выиграл силовую борьбу, вошел в штрафную и пробил. Рядом с дальней стойкой! Черноморец ответил уже третьим ударом Кузыка, который был наиболее активным в составе обеих команд. Мяч полетел гораздо выше. А вот после удара Шпорна мяч разминулся со стойкой на считанные сантиметры.

Снова контратака ЛНЗ, которая вполне могла завершиться голом. Прядун классно отдал на свободного Савина, который в касание пробил выше ворот. Пошел обмен моментами – Иеде с нескольких метров не смог пробить мимо Самойленко. Весело стало в середине тайма. Снова Савин не попал в створ из-за пределов штрафной, а падение Бычека в штрафной ЛНЗ вызвало не пенальти, а желтую от Анастасии Романюк.

Наконец, на 38-й минуте счет был открыт. Забил Черноморец – Бойчук классно замкнул подачу Кузыка. Наумец откровенно не доиграл, не успев за соперником. 0:1 – итог первого тайма. Обе команды имели моменты, но точность подводила хозяев, ни разу не пробивших в створ ворот. В то же время "моряки" воспользовались ошибкой соперника.

После перерыва Черноморец забил во второй раз. На 65-й минуте Йон Шпорн забил дебютный гол в УПЛ, ударом головой замкнув навес Бойчука. 0:2. Фактически, этот мяч стал решающим. После этого черкасская команда, по сути, ничего не создала. Голы новичков принесли победу одесситам.

В дебютном матче в УПЛ ЛНЗ не забил и очков не набрал. Во втором туре подопечные Ковпака сыграют с Минаем, Черноморец будет противостоять Колоссу.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре