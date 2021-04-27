Вічно молодий, вічно тверезий. Зе Роберто завжди був зразком професіонального ставлення до спорту і свого організму. Ідеальний атлет. Він невтомно відбігав понад 10 років у німецькій Бундеслізі: починав тут у складі легендарного "Неверкузена", потім пішов на підвищення у Баварію, з якою здобув 4 чемпіонські титули, а на схилі футбольних літ сумлінно відслужив Гамбургу.

Йому якраз "стукнуло" 37 і здавалося, що це найбільш вдалий момент для завершення кар'єри. Підозри підтвердилися: Зе Роберто ризикнув підписати контракт із катарським Аль-Гарафа, але невдовзі пошкодував про це. "Там у середині літа температура – 50 градусів, – розповідав футболіст. – Спека настільки сильна, що я втрачав по 4-5 кілограмів після кожного тренування". Специфічна кухня, особливості релігії та побуту катарців – усе це дратувало і змушувало почуватися не у своїй тарілці.

Далі – повернення на батьківщину, контракт із Греміо, третя, якщо не четверта молодість. У 2015-му, коли вік Зе Роберто повернув на п'ятий десяток, ветеран навідався ще й у Палмейрас. У 43 роки забивав шикарні голасо і запевняв: "Зміг би грати навіть до п'ятдесяти". Остаточно зав’язав у листопаді 2017-го. За неповних 5 років у двох бразильських грандах "пенсіонер" провів 213 матчів, забив 24 голи. Фантастика.

Але й цього уродженцю Сан-Паулу було мало. Засмагати на пляжі, смакувати крижаним лимонадом і пожинати плоди старої слави? Нізащо! Організм Зе Роберто продовжував вимагати адреналіну та фізичних навантажень. Бразилець зачастив у тренажерний зал. Інтенсивна робота із залізом змінила його тіло до невпізнання. Зараз ви не повірите своїм очам. У липні Зе Роберто виповниться 47.

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1. Із м'ячем було нелегко попрощатися.

2-5. Відтепер акцент – на залізо і працю до сьомого поту.

6. Коротка мить перепочинку.

7-9. Важливо поповнювати запас води в організмі.

10-11. Побігли!

12-13. Крути педалі!

14-15. На гребені хвилі.

16. Іноді фантомний біль за футболом повертається...

17-18. Варто зазначити, що не футболом і культуризмом єдиними. Зе Роберто любить стильно, зі смаком одягатися.

19. Підзаробляє на рекламі.

20. Гасає на потужному авто.

21-24. Але будь-яку тачку Зе Роберто проміняє на байк. Це ще одна його пристрасть. Та й м'язи на фоні мотоцикла виглядають переконливіше.

25-26. Пора повертатися в зал.

27-28. Результат пізнається в порівнянні. Зе Роберто практично нічим не поступається.

29. Машина!

30. Оцінив би навіть Шварценеггер.

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