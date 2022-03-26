Один из отчаянных в порыве безудержного гнева "похоронил" свой телевизор.

Йылмаз завершил карьеру в сборной Турции после драмы в матче с Португалией

В полуфинале отбора Турция уступала Португалии 1:2, однако под занавес встречи получила право на пенальти. Бурак Йылмаз запустил мяч мимо ворот. Разочарованный болельщик вытащил пистолет и буквально застрелил монитор – третий гол португальцев он уже не показал...

Напомним, последний раз Турция выступала на чемпионате мира 20 лет назад – команда сенсационно заняла третье место в Южной Корее и Японии.

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