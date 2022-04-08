Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус знайшов собі нове хобі, від якого не приховує задоволення.

У поточному сезоні 28-річний німець абсолютно не отримує довіри від Юргена Клоппа, жодного разу не потрапивши навіть у запас. Востаннє Лоріс Каріус виходив на поле в офіційному матчі ще 28 лютого 2021-го, виступаючи в оренді за Уніон Берлін.

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Втім, воротар, таке враження, не надто переймається відсутністю ігрової практики. Каріус зосередився на вдосконаленні свого тіла, активно працюючи у тренажерному залі. Результати помітні неозброєним оком – Лоріс в Instagram виклав фото, яке це підтверджує.

Схоже, саме у спортзалі воротар відволікається від невдалого періоду у футболі. "Як тільки ти бачиш результати, це стає залежністю", – написав кіпер Ліверпуля в одному з постів.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ 2017/18 Ліверпуль – Реал, який зіграли на НСК Олімпійський у Києві, Каріус припустився двох жахливих результативних помилок, які вирішили долю матчу (мадридці виграли 3:1). По завершенні сезону 2021/22 він стане вільним агентом.

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*ліворуч – Лоріс Каріус зараз, праворуч – він же у фіналі ЛЧ 2017/18