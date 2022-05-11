Уотфорд определился с наставником для выступлений в Чемпионшипе.

В следующем сезоне команду будет тренировать 39-летний валлиец Роб Эдвардс, сообщает официальный сайт "шершней".

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Специалист успешно поработал в Форрест Грин Роверс. "Клуб веганов" выиграл Лигу 2, завоевав прямое повышение. Впрочем, у Эдвардса было джентльменское соглашение с руководством об уходе, если он получит приглашение из высших дивизионов Англии.

Добавим, что Уотфорд уже потерял все шансы на выживание и следующую кампанию проведет в Чемпионшипе. Эдвардс заменит старейшего тренера в истории АПЛ – 74-летний Рой Ходжсон вернется на пенсию.

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