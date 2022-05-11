Невдаха АПЛ знайшов нового тренера, який замінить дідуся-рекордсмена
Уотфорд визначився з керманичем для виступів у Чемпіоншипі.
У наступному сезоні команду тренуватиме 39-річний валлієць Роб Едвардс, інформує офіційний сайт "шершнів".
Перемога 7:0 і забіг натовпу фанатів на поле – хуліган Бартон героїчно вивів свою команду в Лігу 1
Фахівець успішно попрацював у Форест Грін Роверс. "Клуб веганів" виграв Лігу 2, виборовши пряме підвищення. Втім, у Едвардса була джентельменська угода з керівництвом про відхід, якщо він отримає запрошення з вищих дивізіонів Англії.
Додамо, що Уотфорд вже втратив усі шанси на виживання і наступну кампанію проведе в Чемпіоншипі. Едвардс замінить найстаршого тренера в історії АПЛ – 74-річний Рой Ходжсон повернеться на пенсію.
Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місце