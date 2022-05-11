Уотфорд визначився з керманичем для виступів у Чемпіоншипі.

У наступному сезоні команду тренуватиме 39-річний валлієць Роб Едвардс, інформує офіційний сайт "шершнів".

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Фахівець успішно попрацював у Форест Грін Роверс. "Клуб веганів" виграв Лігу 2, виборовши пряме підвищення. Втім, у Едвардса була джентельменська угода з керівництвом про відхід, якщо він отримає запрошення з вищих дивізіонів Англії.

Додамо, що Уотфорд вже втратив усі шанси на виживання і наступну кампанію проведе в Чемпіоншипі. Едвардс замінить найстаршого тренера в історії АПЛ – 74-річний Рой Ходжсон повернеться на пенсію.

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