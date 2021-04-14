Главный тренер Ромы Паулу Фонсека не планирует оставаться в римском клубе и после завершения сезона покинет команду, сообщает Сalciomercato.it.

Шахтер заинтересован в возвращении Фонсеки, – СМИ

Контракт португальца, заканчивающийся 30 июня 2021 года, содержит пункт, согласно которому соглашение пролонгируется еще на год в случае выхода Ромы в Лигу чемпионов. Римская команда пока сохраняет шансы попасть в самый престижный еврокубковый турнир, однако Фонсека в любом случае покинет "волков". Главная причина такого решения – постоянные склоки в клубе, неразбериха и отсутствие полноценной поддержки со стороны руководства.

По информации издания, у Фонсеки есть несколько интересных предложений – два от клубов из АПЛ и одно из французской Лиги 1. Также СМИ заявляли о желании Шахтера вернуть своего бывшего коуча в Украину. В то же время, сам Паулу хотел бы остаться в Италии, где, по слухам, интерес к нему проявляет руководство Наполи.

Напомним, Фонсека возглавил Рому в июне 2019 года. После 30-ти туров его команда в турнирной таблице Серии А идет седьмой, имея в своем активе 54 очка.

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