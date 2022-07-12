"Что думаю о том, что каналы "Футбол" перестали вещать? Все прозрели. Причем не только те, кто находятся за пределами медиахолдинга СКМ, но и внутри него. Неожиданно. Если некоторым каналам, в частности, "Футболам 1/2/3", в последнее время было непросто, то "Украина" существовала и, казалось, так и будет.

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Такое развитие событий удивило по простой причине, что это нетипичный для Ахметова ход. Резкий. Соответствующее заявление было им подписано. Это стало шоком. Работники каналов узнали это из интернета... Это правда. Я тоже звонил некоторым людям, и они узнали об этой новости от меня, поскольку сами со вчерашнего дня не заходили в интернет. Могу подтвердить, что в холдинге к этому не были готовы. Насколько я знаю, после 24 февраля многие перестали работать и им либо перестали платить вообще, либо платили какой-то минимум. То есть о задолженности речь не идет. Не работаешь – не получаешь зарплату.

Насколько это плохо для украинского футбола и телевидения? В любом случае это минус, когда с рынка уходит такой игрок. Многие не любят телеканалы "Футбол" за их позицию. При этом нельзя отрицать, что умели делать очень качественную картинку и создавали достаточно много контента.

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Пора понять, что все украинское телевизионное пространство уже давно должно было съежиться, стать намного меньше. Однако оно почему-то продолжало существовать в прежних объемах. Теперь у нас есть яркий пример того, как все может оборваться внезапно.

В таком количестве телеканалы, не только спортивные, сегодня не нужны. Они не отражают своего существования. Огромные офисы, огромные студии, работников столько, что становится страшно – это не нужно. В современном мире это нерационально, потому что не окупается", – поделился Моралес в интервью Fanday.

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