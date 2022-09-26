В прошлом сезоне албанскому Кукесу не хватило трёх очков, чтобы попасть в еврокубковую зону. Сезон 2022/23 команда начала с двух ничьих и трёх поражений в пяти матчах. Как итог - после пяти туров подопечные Энкелейда Доби замыкают турнирную таблицу элитного албанского дивизиона.

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Издание Panorama раскрыла причину столь резкого спада команды: источник утверждает, что большинство легионеров не могут найти общий язык, поскольку не говорят по-английски. По этой причине тренерский штаб не может донести до игроков советы во время тренировок и матчей.

Английский язык в Кукесе используют только два легионера – ганец Эдуин Джази и англичанин Лейтон Ндукву. Остальные игроки говорят на албанском, португальском, сербско-хорватском, боснийском и македонском языках.

Напомним, что в свое время Олег Блохин испытывал трудности с тем, чтобы донести легионерам киевского Динамо свои требования.

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