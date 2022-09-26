Минулого сезону албанському Кукесу не вистачило трьох очок, щоб потрапити до єврокубкової зони. Сезон 2022/23 команда розпочала з двох нічиїх та трьох поразок у п'яти матчах. Як підсумок - після п'яти турів підопічні Енкелейда Добі замикають турнірну таблицю елітного албанського дивізіону.

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Видання Panorama розкрило причину такого різкого спаду команди: джерело стверджує, що більшість легіонерів не можуть порозумітися, оскільки не розмовляють англійською. З цієї причини тренерський штаб не може донести до гравців поради під час тренувань та матчів.

Англійську мову в Кукесі використовують лише два легіонери – ганець Едуїн Джазі та англієць Лейтон Ндукву. Інші гравці розмовляють албанською, португальською, сербсько-хорватською, боснійською та македонською мовами.

Нагадаємо, що свого часу Олег Блохін зазнавав труднощів з тим, щоб донести легіонерам київського Динамо свої вимоги.

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