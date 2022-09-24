Лига наций, 5 тур

Дивизион B

Израиль – Албания – 2:1

Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90+2 – Узуни, 88

Сербия – Швеция – 4:1

Голы: Митрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 – Классон, 15

Дивизион С

Кипр – Греция – 1:0

Гол: Ционис, 18

После поражения Норвегии в Словении сборная Сербии получила шанс догнать лидера группы B4, но для этого нужно было побеждать Швецию. "Тре крунур" шли последними, имея всего 3 балла. Команды быстро обменялись точными ударами – на эффектный гол Классона ответил Митрович, результативно пробивший головой. Перед свистком на перерыв форвард Фулхэма снова забил головой и вывел балканцев вперед.

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На старте второго тайма Митрович с паса Влаховича оформил хет-трик. После этого отличился еще и Лукич, из-за пределов штрафной попавший в дальнюю девятку. 4:1 – судьба первого места группы и путевки в Лигу А определится 27 сентября. Норвегия примет Сербию, при этом скандинавов устроит ничья. Шведам нужно обыгрывать Словению, чтобы остаться в дивизионе В.

Группа В2 из-за дисквалификации россиян состоит только из трех команд. Израиль (лидер трио) принимал Албанию, а в случае победы гарантировал первое место. Сразу после перерыва хозяева открыли счет, на что албанцы ответили под занавес игры. Впрочем, Израиль сумел вырвать победу в компенсированное время, а с ней и место в Лиге А. Поединок последнего тура между Исландией и Албанией уже не будет иметь турнирного значения.

Матч Лиги С между Кипром и Грецией имел значение только для первых. Гости еще до стартового свистка узнали о своем выходе в дивизион B после поражения Косово в Северной Ирландии. Именно более мотивированные киприоты открыли счет после удачного выхода Циониса один на один. Этот гол оказался единственным в матче. Греция досрочно вышла во второй дивизион, а киприоты сохраняют шансы на спасение от вылета, хотя с 5 очками все еще идут последними.

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