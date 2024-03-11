"Фаны не любили бы другого тренера больше, чем меня. Я знал, что будет тяжело. Нам нужно время и доверие.

Нельзя сравнивать этот Челси с прежним. Сейчас совершенно новый проект. Люди должны понимать. Я говорю, двигаю губами, но вы меня не слышите.

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Мы понимаем, что есть разочарование. Должны стараться улучшить игру. Нам нужны болельщики, которые будут верить", – цитирует Почеттино BBC.

Когда у тренера спросили, рассматривает ли он вариант отставки, Маурисио ответил: "Нет, нет, нет. Почему? Никогда".

Челси после смены владельцев потратил более миллиарда фунтов на новых футболистов. Сейчас команда занимает 11 место в АПЛ. Почеттино возглавляет "синих" с лета.