"Фани не любили б іншого тренера більше за мене. Я знав, що буде важко. Нам потрібен час і довіра.

Не можна порівнювати цей Челсі з колишнім. Зараз зовсім новий проєкт. Люди повинні розуміти. Я говорю, рухаю губами, але ви мене не чуєте.

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Ми розуміємо, що є розчарування. Мусимо старатися покращити гру. Нам потрібні вболівальники, які будуть вірити", – цитує Почеттіно BBC.

Коли в тренера запитали, чи розглядає він варіант відставки, Маурісіо відповів: "Ні, ні, ні. Чому? Ніколи".

Челсі після зміни власників витратив понад мільярд фунтів на нових футболістів. Зараз команда посідає 11 місце в АПЛ. Почеттіно очолює "синіх" з літа.