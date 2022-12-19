Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил имеет свою версию неудачи команды Дидье Дешама в матче с Аргентиной.

В финале Мундиаля в Катаре сборная Франции уступила Аргентине и не смогла в третий раз стать чемпионом мира. Килиан Мбаппе дважды спасал "трехцветных": в течение двух минут оформил кембек, переведя игру в дополнительное время, а в овертайме забил третий раз, переведя матч в серию одиннадцатиметровых. Однако, этого оказалось мало.

ЧМ-2022: Макрон признался, как успокаивал Мбаппе после поражения в финале Мундиаля

Рецепт успеха "трехцветных" на своей странице в социальной сети Твиттер изложил Месут Озил, написав: "Нет Бензи (Карима Бензема, – прим.), нет вечеринки". К своему твиту он добавил флаг Франции, эмодзи человека, который пожимает плечами и кубок.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта чемпионата мира и покинул расположение сборной Франции. Форвард успел восстановиться незадолго до финала, но так и не получил приглашение от Дешама присоединиться к национальной команде. Обладатель "Золотого мяча" затаил обиду на коуча и отказался лететь на финал после приглашения от президента Франции Эммануэля Макрона.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти