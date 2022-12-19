Чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини Месут Озіл має свою версію невдачі команди Дідьє Дешама у матчі з Аргентиною.

У фіналі Мундіалю в Катарі збірна Франції поступилась Аргентині і не змогла втретє стати чемпіоном світу. Кіліан Мбаппе двічі рятував "трикольорових": протягом двох хвилин оформив кембек, перевівши гру у додатковий час, а у овертаймі забив втретє, перевівши матч у серію одинадцятиметрових. Однак, цього виявилось замало.

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Рецепт успіху "трикольорових" на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер виклав Месут Озіл, написавши: "Немає Бензі (Каріма Бензема, – прим.), немає вечірки". До свого твіту він додав прапор Франції, емодзі людини, яка знизує плечима і кубок.

Нагадаємо, Бензема отримав травму за кілька днів до старту чемпіонату світу і залишив розташування збірної Франції. Форвард встиг відновитися незадовго до фіналу, але так і не отримав запрошення від Дешама приєднатись до національної команди. Володар "Золотого м'яча" затаїв образу на коуча і відмовився летіти на фінал після запрошення від президента Франції Еммануеля Макрона.

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