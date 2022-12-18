"Мы сильно уступали после первого тайма. Такие камбеки уже случались, но это большая редкость в футболе. Потрясающе. То, что сделал Мбаппе – необычно, но это заслуга всей команды.

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Килиан – отличный игрок, но он молод, я напомнил, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошел до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов мы проиграли футбольный матч. Это спорт", – цитирует Макрона RMC Sport.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции в серии послематчевых пенальти уступила Аргентине. Мбаппе дважды спасал "трехцветных": в течение двух минут оформил кембек, переведя игру в дополнительное время, а в овертайме забил в третий раз, позволив выявить победителя благодаря одиннадцатиметровым. Кроме того, Килиан стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами.

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