Нападающий Реала Карим Бензема не поддержит сборную Франции в матче за Кубок мира против Аргентины.

Бензема получил травму за несколько дней до старта чемпионата мира и покинул расположение сборной Франции. Дидье Дешам решил никого не вызвать вместо травмированного нападающего, поэтому Карим имеет право на получение своей медали.

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Президент Франции Эммануэль Макрон приглашал Бензема и еще несколько футбольных легенд полететь его самолетом на финал Мундиаля. Нападающий Реала отклонил предложение, сообщает Le Parisien.

На финале ЧМ не будет еще нескольких знаменитостей. Мишель Платини, Лоран Блан и Зинедин Зидан тоже не полетят в Катар, отклонив приглашение Федерации футбола Франции. А вот Погба, Нкунку, Канте и Кимпембе приняли предложение. Травмированные игроки поддержат сборную Франции в решающем матче за Кубок мира.

Кстати, недавно появилась информация о напряженных отношениях между Бензема и Дешамом. Якобы именно тренер стал главной причиной отъезда обладателя "Золотого мяча" из команды.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция будет сыгран 18 декабря. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по Киеву.

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