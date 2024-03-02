"Первоочередная задача – вернуть доверие к судьям. Для этого имплементируем два нововведения. Первое – это полиграф, его будут проходить все арбитры. Сейчас разрабатывается прозрачная и понятная процедура для этого. Второе – назначение арбитров жеребьевкой.

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Мы рассматриваем полиграф как возможность получения дополнительной информации, чтобы понимать, с какими арбитрами мы можем работать, а с какими – нет. Эффективность этого метода мне подтвердили сотрудники спецслужб, представители компаний, которые используют эту технологию. Поэтому если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе.

Будут ли проверяться прошлые истории? Нет, прошлые – нет. Мы стартуем с чистого листа. Полиграф будет касаться только судей? УАФ отвечает за подготовку арбитров, поэтому мы приняли решение относительно них. Что касается других вероятных участников процесса, то это дело клубов и соответствующих правоохранительных органов", – рассказал Шевченко в интервью Tribuna.

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