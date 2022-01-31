"Клуб приобрел высококлассных футболистов. Особо отмечу Давида Нереса. Еще несколько лет назад он играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил около 50 миллионов евро. Надеюсь, что он нам поможет в дальнейшем.

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Винисиус Тобиас еще молодой игрок, но он будет развиваться. Полагаю, его взяли больше на перспективу. Он будет составлять конкуренцию нашим ребятам.

Марьян Фарина? Я всегда смотрел матчи юношеской Лиги чемпионов с участием Шахтера и выделял для себя этого футболиста. Левоногий центральный защитник – это ценность в футболе", – сказал Бондарь в эфире NEWS.

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