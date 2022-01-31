"Клуб придбав висококласних футболістів. Особливо відзначу Давіда Нереса. Ще кілька років тому він грав у півфіналі Ліги чемпіонів і коштував близько 50 мільйонів євро. Сподіваюся, що він нам допоможе надалі.

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Вінісіус Тобіас ще молодий гравець, але він розвиватиметься. Гадаю, його взяли більше на перспективу. Він складатиме конкуренцію нашим хлопцям.

Мар'ян Фаріна? Я завжди дивився матчі юнацької Ліги чемпіонів за участю Шахтаря та виділяв для себе цього футболіста. Лівоногий центральний захисник – це цінність у футболі", – сказав Бондар у ефірі NEWS.

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