"Кілька років тому він коштував 50 мільйонів євро": Бондар – про особливості кожного новачка Шахтаря
Захисник Шахтаря Валерій Бондар оцінив останні придбання донецького клубу.
"Клуб придбав висококласних футболістів. Особливо відзначу Давіда Нереса. Ще кілька років тому він грав у півфіналі Ліги чемпіонів і коштував близько 50 мільйонів євро. Сподіваюся, що він нам допоможе надалі.
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Вінісіус Тобіас ще молодий гравець, але він розвиватиметься. Гадаю, його взяли більше на перспективу. Він складатиме конкуренцію нашим хлопцям.
Мар'ян Фаріна? Я завжди дивився матчі юнацької Ліги чемпіонів за участю Шахтаря та виділяв для себе цього футболіста. Лівоногий центральний захисник – це цінність у футболі", – сказав Бондар у ефірі NEWS.
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