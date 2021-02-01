"Чувствую себя хорошо, уже снял брейс. Думаю, еще несколько дней и буду ходить без костылей. Посещаю уже недели две процедуры, по два раза в день. Делают мне фотостимуляции, холод, и конечно же, хожу в зал! Выполняю упражнения на верхний плечевой сустав.

Молодой полузащитник Динамо выбыл на полгода из-за тяжелой травмы

Буквально неделю назад начал делать уже упражнения на ноги, немного приседать, стабилизацию, делаю еще стимуляцию, которая закачивает мышцы. Надеюсь, что вернусь на поле месяцев через 5-6, но с такой травмой лучше не торопиться.

Конечно, были плохие мысли в первые дни после операции, но нужно было с ними бороться. Когда начал ходить в зал и проходить процедуры, сразу же об этом забыл", – цитиует Шулянского прес-служба Динамо.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге