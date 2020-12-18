Один из лучших игроков молодежной команды киевлян потерпел хирургическое вмешательство.

Полузащитник Динамо U-21 Артем Шулянський был прооперирован в клинике современной ортопедии в Киеве, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Ориентировочный срок реабилитации 19-летнего футболиста составляет полгода.

Напомним, Шулянський получил травму в матче чемпионата Украины U-21 против Колоса: на 75-й минуте он ценой травмы заработал пенальти и вынужден был покинуть поле. У него диагностировали повреждение крестообразной связки.

Добавим, что в первой половине сезона полузащитник провел за молодежную команду Динамо 10 матчей, в которых забил 3 мяча.

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