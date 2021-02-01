"Почуваюся добре, вже зняв брейс. Думаю, ще кілька днів і буду ходити без милиць. Відвідую вже тижнів зо два процедури, по два рази в день. Роблять мені фотостимуляції, холод, і звичайно ж, ходжу в зал! Виконую вправи на верхній плечовий суглоб.

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Буквально тиждень тому почав робити вже вправи на ноги, трохи присідати, стабілізацію, роблю ще стимуляцію, яка закачує м'язи. Сподіваюся, що повернуся на поле місяців через 5-6, але з такою травмою краще не поспішати.

Звичайно, були погані думки в перші дні після операції, але потрібно було з ними боротися. Коли почав ходити в зал і проходити процедури, відразу ж про це забув", – цитує Шулянського прес-служба Динамо.

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