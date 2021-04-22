Голкипер Динамо Руслан Нещерет уже в ближайшее время будет прооперирован.

Вратарь уже отправился в Мюнхен, где уже завтра, 23 апреля, будет прооперирован, сообщает официальный сайт Динамо.

Нещерет выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Отмечается, что Руслан травмировал плечо на тренировке. По предварительным прогнозам медицинского штаба Динамо, Нещерет будет восстанавливаться около 3 месяцев, но точные сроки озвучат уже после операции.

К слову, голкипер провел лишь 4 матча в составе Динамо, пропустив в них 6 голов и удержав свои ворота на замке в 1 поединке.

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