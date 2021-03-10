Голкипер Динамо Руслан Нещерет не поможет киевскому клубу и молодежной сборной Украины в ближайшее время.

Вратарь получил травму плеча, сообщает аналитик молодежной сборной Украины Евгений Гресь в своем Facebook.

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Именно это стало причиной непопадания Нещерета в список игроков молодежной сборной Украины на товарищеский турнир Antalya Cup 2021. Детали повреждения голкипера пока неизвестны, как и сроки реабилитации.

К слову, Нещерет провел 4 матча в составе Динамо во всех соревнованиях, пропустив 6 голов и удержав ворота "сухими" в 1 поединке.

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