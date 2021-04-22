Воротар вже вирушив до Мюнхена, де вже завтра, 23 квітня, буде прооперований, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Нещерет вибув через травму на невизначений термін

Зазначається, що Руслан травмував плече на тренуванні. За попередніми прогнозами медичного штабу Динамо, Нещерет відновлюватиметься близько 3 місяців, але точні терміни озвучать вже після операції.

До слова, голкіпер провів лише 4 матчі у складі Динамо, пропустивши в них 6 голів та втримавши свої ворота на замку в 1 поєдинку.

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