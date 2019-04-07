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Несенюк: На полях, где играет Шахтер, снова запахло Ваксом

11:32 78 Читати українською
Несенюк: На полях, где играет Шахтер, снова запахло Ваксом
Николай Несенюк / Dynamo.kiev.ua

Глава департамента Динамо по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк считает, что украинские арбитры помогают Шахтеру.

 

"Весной 2012 года президент Янукович укреплял власть, расставляя везде своих людей. Дошла очередь и до футбола, где за чемпионское звание боролись Динамо и Шахтер, который тогда еще был действительно донецким, а не киевско-харьковским, как сейчас.

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С определенного момента стало понятно, что Шахтеру проиграть не дадут. Я лично понял это после матча в Луцке, где арбитр придумал одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля. Знал – его за это не только не накажут, а наоборот.

Прошло семь лет. Донецк стал оккупированной территорией, Вакс – русским, а Коллина вернулся в Италию. Шахтер уверенно лидирует в чемпионате Украины. Но на полях, где выступает эта команда, с наступлением весны ощутимо запахло Ваксом.

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Сначала в Одессе, где арбитр назначил в ворота хозяев сомнительный одиннадцатиметровый, который принес победу Шахтеру. В прошлую среду Ваксом уже не запахло, а мощно завоняло в Александрии – арбитр придумал в ворота хозяев точно такой же левый пенальти, как 7 лет назад в ворота Волыни в Луцке.

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Конечно, можно вытянуть Шахтер за уши на первое место в чемпионате. Но следствием будут, во-первых, позорные поражения этого "чемпиона" на международной арене, во-вторых, окончательная потеря интереса к футбольному чемпионату с запахом Вакса. А в итоге новые "ваксы" и их покровители рано или поздно окажутся там, где настоящий Вакс. А, может, и дальше", – написал Несенюк в своей колонке на gazeta.ua.

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Николай Несенюк
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