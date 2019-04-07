Несенюк: На полях, где играет Шахтер, снова запахло Ваксом

Глава департамента Динамо по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк считает, что украинские арбитры помогают Шахтеру.

"Весной 2012 года президент Янукович укреплял власть, расставляя везде своих людей. Дошла очередь и до футбола, где за чемпионское звание боролись Динамо и Шахтер, который тогда еще был действительно донецким, а не киевско-харьковским, как сейчас.

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С определенного момента стало понятно, что Шахтеру проиграть не дадут. Я лично понял это после матча в Луцке, где арбитр придумал одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля. Знал – его за это не только не накажут, а наоборот.

Прошло семь лет. Донецк стал оккупированной территорией, Вакс – русским, а Коллина вернулся в Италию. Шахтер уверенно лидирует в чемпионате Украины. Но на полях, где выступает эта команда, с наступлением весны ощутимо запахло Ваксом.

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Сначала в Одессе, где арбитр назначил в ворота хозяев сомнительный одиннадцатиметровый, который принес победу Шахтеру. В прошлую среду Ваксом уже не запахло, а мощно завоняло в Александрии – арбитр придумал в ворота хозяев точно такой же левый пенальти, как 7 лет назад в ворота Волыни в Луцке.

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Конечно, можно вытянуть Шахтер за уши на первое место в чемпионате. Но следствием будут, во-первых, позорные поражения этого "чемпиона" на международной арене, во-вторых, окончательная потеря интереса к футбольному чемпионату с запахом Вакса. А в итоге новые "ваксы" и их покровители рано или поздно окажутся там, где настоящий Вакс. А, может, и дальше", – написал Несенюк в своей колонке на gazeta.ua.