Несенюк: На полях, де грає Шахтар, знову запахло Ваксом

Глава департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк вважає, що українські арбітри допомагають Шахтарю.

"Навесні 2012-го президент Янукович зміцнював владу, розставляючи всюди своїх людей. Дійшла черга і до футболу, де за чемпіонське звання боролися Динамо і Шахтар, який тоді ще був дійсно донецьким, а не київсько-харківським, як зараз.

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З певного моменту стало зрозуміло, що Шахтарю програти не дадуть. Я особисто зрозумів це після матчу в Луцьку, де арбітр придумав одинадцятиметровий у ворота господарів поля. Знав – його за це не тільки не покарають, а навпаки.

Минуло сім років. Донецьк став окупованою територією, Вакс – російським, а Колліна повернувся в Італію. Шахтар упевнено лідирує в чемпіонаті України. Але на полях, де виступає ця команда, з настанням весни відчутно запахло Ваксом.

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Спочатку в Одесі, де арбітр призначив у ворота господарів сумнівний одинадцятиметровий, який приніс перемогу Шахтарю. Минулої середи Ваксом вже не запахло, а потужно засмерділо в Олександрії – арбітр придумав в ворота господарів точно такий же лівий пенальті, як 7 років тому в ворота Волині в Луцьку.

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Звичайно, можна витягнути Шахтар за вуха на перше місце в чемпіонаті. Але наслідком будуть, по-перше, ганебні поразки цього "чемпіона" на міжнародній арені, по-друге, остаточна втрата інтересу до футбольного чемпіонату з запахом Вакса. А в підсумку нові "вакси" та їхні покровителі рано чи пізно опиняться там, де справжній Вакс. А, може, і далі", – написав Несенюк у своїй колонці на gazeta.ua.