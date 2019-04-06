Шахтер – Динамо: где смотреть матч Кубка Украины

Донецкий Шахтер принимает киевское Динамо в поединке 1/4 финала Кубка Украины. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо в рамках 1/4 финала Кубка Украины состоится 7 апреля на харьковском ОСК Металлист. Начало встречи в 17:00.

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В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", начиная с 16:15. В свою очередь "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового матча.

Отметим, что в УПЛ сезона 2018/19 команды обменялись победами: в августе Динамо минимально обыграло Шахтер дома (1:0), а в ноябре "горняки" взяли реванш у "бело-синих" (2:1) в Харькове. В июле отечественные гранды матчем за Суперкубок начали нынешний сезон. Тогда минимальную победу одержали киевляне.

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