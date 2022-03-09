"Ночь на посту. Оружия мне не дали. Записали как зовут и мобильный телефон, сказав идти к такому-то маршруту. Не скажу, какой это был маршрут, не скажу, когда именно и где мы патрулировали. Нельзя. Поэтому остановлюсь на том, что не является военной тайной.

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Прибыв на место сбора, мы оказались среди еще нескольких таких же групп добровольцев, рядом с которыми были люди в погонах. Нас было четверо – один имел охотничье ружье, двое имели мощные фонари, у меня ничего не было. Нам предстояло охранять наш маршрут до окончания комендантского часа, то есть всю ночь. Мне и раньше приходилось проводить бессонную ночь на улицах города. Но поводы для этого были совсем другие. Да и город ночью выглядел так, как не выглядел, возможно, никогда. Полная тишина на улицах, ни звука, кроме лая одиночных собак. Каждый автомобиль, чей мотор нарушал ночную тишину, был как сигнал тревоги. Каждая тень в кустах казалась подозрительной. Когда же кто-то шел навстречу, наступал момент неизвестности, после которого мы видели, что это свои! Те, чей маршрут или место, которое они охраняли, пересекались с нашим.

За эту ночь я встретил немало знакомых, которые не удивились, встретив меня в патруле, так же, как не удивился и я. Ночь была длинная. Было время поговорить с коллегами, которые постоянно курили контрафактные сигареты. Тоже волновались, как и я. Было время подумать над тем, что я смогу сделать с вражеским диверсантом, когда мы его встретим. Ничего не придумав, решил, что ребятам виднее. Что скажут, то и буду делать. По крайней мере, испугаю этого диверсанта своим видом – одежда у меня была явно не приспособлена к ночному патрулированию, поэтому я внешне выглядел как чучело.

Иногда мы останавливались чтобы отдохнуть. Но стоять было холодно и я начал подавать голос – пошли, мол, потому что замерзнем. Такая энергия дедушки, которым я, наверное, казался младшим патрульным, влияла положительно и мы шли дальше и дальше, еще раз осматривая все вокруг. К утру я замерз окончательно. Когда дежурство закончилось, я шел домой на автомате, а потом несколько часов не мог согреться. Зато был доволен тем, что тоже немного защитил город, тем, что увидел замечательных людей, у которых нет страха и свободы! Я не знаю, где они сейчас. Может спят после ночного дежурства, а может снова на посту. Я ими восхищаюсь и снова пойду в патруль, когда возьмут. Только одежду теплее подберу", – написал Несенюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня уже 14-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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