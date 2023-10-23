"Никто не рассматривал и не рассматривает отставки Луческу после поединка с СК Днепр-1. И никаких разговоров об этом на данном этапе быть не может.

Луческу: Если бы все зависело от меня, я не ушел бы из Шахтера

Как сказал Срна об Ахметове, мол, он готов терпеть с Дарио столько, сколько нужно, так и Суркис готов терпеть с Луческу до тех пор, пока нужно, чтобы выиграть чемпионат.

Динамо проиграло 2 поединка подряд, и это существенно уменьшает шансы быть главным фаворитом чемпионата. Для Динамо – это очень большая проблема. Но терпение у президента Динамо не лопнуло, он спокойно подходит к этому. Он понимает, что уровень футболистов не позволяет побеждать в каждом поединке, что нужно ждать и набраться терпения. Неизвестно, сколько оно будет, потому что я понимаю, что у всех президентов клубов нервы – не канаты. И у президента киевского Динамо, и у президента Шахтера", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, после поражения от СК Днепр-1 (0:1) Динамо с 15-ю очками опустилось на седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

СК Днепр-1 удержал победу над Динамо – камбек Шапаренко не помог киевлянам избежать второго поражения подряд