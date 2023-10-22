– Как ваши дела в Украине?

– Тяжело... Очень тяжело. Я живу на базе, мы здесь тренируемся, но матчи проходят без зрителей... Это тяжело, но я не мог проявить трусость и уйти. У меня был контракт и я не хотел, чтобы ко мне относились как к слабаку. Я остался помогать клубу, был честным с киевским Динамо.

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– Вы человек уже почтенного возраста, думаете, на вас кто-то бы указал пальцем, если бы вы сказали: здесь война, я не могу продолжать?

– Да, у меня есть такое обстоятельство, как возраст, но я не хотел ни у кого оставлять сомнений. После более чем 40-летней карьеры тренера, можно ли было сдаться? Ни в коем случае, я не принял это во внимание. Я не ушел, даже когда был в донецком Шахтере и была война в Крыму и на Донбассе. Тогда это был выбор Шахтера, а не мое решение. Если бы все зависело от меня, я тоже не ушел бы оттуда.

– Кроме того, что в стране идет война, какие еще самые большие проблемы есть?

– Нашу команду покинуло 11 опытных футболистов, а на их место пришли воспитанники клубной Академии. Никаких приобретений, как, например, в СК Днепр-1, у нас не было. А те молодые футболисты, которых мы перевели во взрослую команду, до сих пор не соответствуют стандартам киевского Динамо. Мы сейчас являемся клубом, в котором в Украине наибольшее количество футболистов из клубной Академии. Посмотрим, что будет. Пока что наше преимущество в чемпионате Украины в том, что мы имеем три матча в запасе.

– База, где вы остановились, находится в городе, в Киеве?

– Нет, километров 20-30 за городом, но в Киев я приезжаю, когда надо что-то решить. Как там живется? Ситуация успокаивается. Больше нет атак с ракетами или с дронами. Сейчас все сосредоточено на границе и почему-то внимание сфокусировано на ситуации в Израиле. Но в любом случае ситуация и хаос в Киеве затихли. Я даже сказал бы, это похоже на нормальную жизнь. Все открыто, люди на улицах, но это только на первый взгляд, как будто война не ощущается. Все мысли этих людей с теми, кто на фронте. Думаешь, если я все еще здесь, то кого-то уже нет в живых, как долго это будет продолжаться? Тишина, которая бывает на матчах, ужасная. Почему? Потому что ты закрываешь глаза и все ужасы, которые произошли, все злодеяния проносятся в твоей голове. Все сложно.

– Как ваше здоровье?

– Если я здесь, на своем посту, значит, я все еще могу сопротивляться... А как долго это будет продолжаться... Пусть мир знает, что я не сдаюсь, буду продолжать тренировать столько, сколько смогу, – сказал Луческу в комментарии Gazeta Sporturilor.

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