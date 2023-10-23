"Ніхто не розглядав і не розглядає відставки Луческу після поєдинку зі СК Дніпро-1. І жодних розмов про це на даному етапі бути не може.

Луческу: Якби все залежало від мене, я не пішов би з Шахтаря

Як сказав Срна про Ахметова, мовляв, він готовий терпіти з Даріо стільки, скільки потрібно, так і Суркіс готовий терпіти з Луческу доти, доки потрібно, щоб виграти чемпіонат.

Динамо програло 2 поєдинки поспіль, і це суттєво зменшує шанси бути головним фаворитом чемпіонату. Для Динамо – це дуже велика проблема. Але терпіння у президента Динамо не увірвалося, він спокійно підходить до цього. Він розуміє, що рівень футболістів не дозволяє перемагати в кожному поєдинку, що потрібно чекати і набратися терпіння. Невідомо, доки воно буде, бо я розумію, що у всіх президентів клубів нерви – не канати. І у президента київського Динамо, і у президента Шахтаря", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, після поразки від СК Дніпро-1 (0:1) Динамо з 15-ма очками опустилось на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ.

СК Дніпро-1 втримав перемогу над Динамо – камбек Шапаренка не допоміг киянам уникнути другої поразки поспіль