Неожиданный дуэт "задир" – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 6-го тура
16:28 - Читати українською
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
Лучшим тренером 6-го тура признан наставник Кривбасса Юрий Вернидуб, сообщает официальный сайт УПЛ.
Вернидуб указал на главную опасность для Кривбасса после разгрома Колоса
Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Максим Задерака.
Напомним, криворожане разгромили Колос со счетом 3:0, а 28-летний полузащитник отметился дублем.
К слову, Кривбасс после 6-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, набрав 11 очков.
Кривбасс устроил нелогичный разгром Колосу и поднялся на третье место
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