Несподіваний дует "задирак" – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 6-го туру
16:28 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 6-го туру визнано наставника Кривбаса Юрія Вернидуба, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Вернидуб вказав на головну небезпеку для Кривбаса після розгрому Колоса
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Максим Задерака.
Нагадаємо, криворіжці розгромили Колос з рахунком 3:0, а 28-річний півзахисник відзначився дублем.
До слова, Кривбас після 6-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, набравши 11 очок.
Кривбас влаштував нелогічний розгром Колосу й піднявся на третє місце
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