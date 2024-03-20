Лучшим тренером 21-го тура признан наставник Вереса Олега Шандрука, сообщает официальный сайт УПЛ.

Верес удержал победу над Черноморцем, покинув зону вылета – ровенчане прервали 5-матчевую безвыигрышную серию

41-летний специалист набрал 25% голосов болельщиков в Instagram и 57,7% в Google Form. Ему удалось опередить Руслана Ротаня (Александрия), Валерия Иващенко (Оболонь) и Виталия Пономарева (Рух). Для Шандрука эта награда стала дебютной в карьере.

Награду же самого полезного игрока получил форвард Руха Илья Квасница (32% голосов в Instagram и 58,3% в Google Form). 21-летний нападающий обошел Кирилла Ковальца (Александрия), Руслана Черненко (Оболонь) и Джихада Бизиману (Кривбасс).

Напомним, Верес одержал свою первую в 2024 году победу над Черноморцем (1:0), а Квасница голом помог Руху разбить Металлист 1925 (4:1).

Рух одержал третью победу подряд, разгромив Металлист 1925 – львовяне забили 4 гола еще до перерыва