Українська Прем'єр-ліга роздала нагороди за підсумками туру, що минув.

Найкращим тренером 21-го туру визнано наставника Вереса Олега Шандрука, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Верес втримав перемогу над Чорноморцем, покинувши зону вильоту – рівняни перервали 5-матчеву безвиграшну серію

41-річний фахівець набрав 25% голосів вболівальників у Instagram та 57,7% у Google Form. Йому вдалось випередити Руслана Ротаня (Олександрія), Валерія Іващенка (Оболонь) та Віталія Пономарьова (Рух). Для Шандрука ця нагорода стала дебютною у кар'єрі.

Нагороду ж найкориснішого гравця отримав форвард Руха Ілля Квасниця (32% голосів у Instagram та 58,3% у Google Form). 21-річний нападник обійшов Кирила Ковальця (Олександрія), Руслана Черненка (Оболонь) та Джихада Бізіману (Кривбас).

Нагадаємо, Верес здобув свою першу у 2024 році перемогу над Чорноморцем (1:0), а Квасниця голом допоміг Руху розбити Металіст 1925 (4:1).

Рух здобув третю перемогу поспіль, розгромивши Металіст 1925 – львів'яни забили 4 голи ще до перерви