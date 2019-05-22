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Новую форму Интера представила женская команда клуба – неожиданное решение

22 мая 16:56 230 Читати українською
Новую форму Интера представила женская команда клуба – неожиданное решение
Интер / Reuters

Миланский Интер официально представил домашний комплект для следующего сезона.

Миланцы на официальном сайте показали домашнюю форму на сезон-2019/20.

Атлетико показал форму на следующий сезон

Новую экипировку представила женская команда "черно-синих". Чем обусловлено такое решение, клуб не объяснил. Дизайнеры компании Nike вдохновились гостевой формой Интера сезона 1989/90. Тогда на футболках появился ряд диагональных полос.

Малиновский является запасным вариантом для Наполи – "партенопейцы" имеют другой приоритет

Эти полосы также были на прежнем клубном гербе, который использовался с 1978 по 1988 год.

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Италия Футбольная форма Интер Интер
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