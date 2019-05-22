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Нову форму Інтера презентувала жіноча команда клубу – несподіване рішення

16:56 638 Читать на русском
Нову форму Інтера презентувала жіноча команда клубу – несподіване рішення
Інтер / Reuters

Міланський Інтер офіційно представив домашній комплект для наступного сезону.

Міланці на офіційному сайті показали домашню форму на сезон-2019/20.

Атлетіко показав форму на наступний сезон

Нове екіпірування презентувала жіноча команда "чорно-синіх". Чим обумовлене таке рішення, клуб не пояснив. Дизайнери компанії Nike надихнулися гостьовою формою Інтера сезону-1989/90. Тоді на футболках з'явився ряд діагональних смуг.

Маліновський є запасним варіантом для Наполі – "партенопейці" мають інший пріоритет

Ці смуги також були на колишньому клубному гербі, який використовувався з 1978 по 1988 рік.

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Теги
Інтер Інтер Італія Футбольна форма
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