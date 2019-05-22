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Малиновский является запасным вариантом для Наполи – "партенопейцы" имеют другой приоритет

14:17 50 Читати українською
Малиновский является запасным вариантом для Наполи – "партенопейцы" имеют другой приоритет
Руслан Малиновский / соцсети

Наполи рассматривает Руслана Малиновского как альтернативу хавбеку Аталанты Йосипу Иличичу.

Наполи стремится подписать полузащитника Аталанты Йосипа Иличича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи

Для "партенопейцев" именно лидер команды из Бергамо является главным приоритетом, и только в случае неудачи с его приобретением они сосредоточатся на трансфере Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что Генк стремится получить за украинца 10 млн евро.

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