Атлетико показал форму на следующий сезон

Мадридский Атлетико показал домашний комплект формы для сезона 2019/20.

Серебряный призер Ла Лиги решил обойтись без экспериментов.

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Форма выполнена в традиционных красно-белых цветах, вертикальные полосы также присутствуют. Новый комплект не слишком отличается от экипировки сезона 2018/19. Атлетико продолжит сотрудничество с брендом Nike.

Прошлый сезон закончился для команды Диего Симеоне не слишком удачно – "матрасники" не смогли добыть ни одного трофея.

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