"Это решение принимал Иван Кузьменко (генеральный директор – прим.). Причин он мне не озвучивал. Почему? Вопрос не ко мне. На встрече я узнал о них только от Сергея Кузьменко (владелец клуба – прим.). Однако, извините, ничего не скажу для прессы.

Александрия официально попрощалась с тренером – путь для Ротаня открыт

Как расстались с Кузьменко-старшим? Нормально. У нас дружеские отношения. Не прощались, а лишь сказали друг другу "До свидания!" Было ли решение неожиданным? Были. Чувствовал, что не то происходит в клубе. Завершается последний тур, и любой тренер должен пообщаться с игроками, рассказать им о планах подготовки, обсудить рабочие моменты. А мне нечего было сказать, потому что никто из руководства со мной на эту тему не общался. Первый звоночек, так сказать, раздался.

Обидно ли, что не дали доработать до конца сезона? Не то слово! Вот завершился бы чемпионат – тогда бы спрашивали меня, а сейчас, на пол пути… Какое-то такое ощущение, будто бежал марафон и где-то сошел с дистанции. Не по своей воле, потому что силы были", – рассказал Гура в комментарии Footboom.

Напомним, что сегодня Александрия объявила об отставке Юрия Гуры. В последнее время на должность наставника Александрии активно сватают главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, выведшего команду U-21 на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом 2023 года. Интересно, что у него еще нет опыта работы клубным тренером.

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