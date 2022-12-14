"Це рішення ухвалював Іван Кузьменко (генеральний директор – прим.). Причини він мені не озвучував. Чому? Питання не до мене. На зустрічі я дізнався про них лише від Сергія Кузьменка (власник клубу – прим.). Проте, вибачте, нічого не казатиму для преси.

Олександрія офіційно попрощалася з тренером – шлях для Ротаня відкритий

Як розсталися з Кузьменком-старшим? Нормально. У нас дружні відносини. Не прощалися, а лише сказали один одному "До побачення!" Чи було рішення неочікуваним? Були. Відчував, щось не те відбувається в клубі. Завершується останній тур і будь-який тренер повинен поспілкуватися з гравцями, розповісти їм про плани підготовки, обговорити робочі моменти. А мені нічого було сказати, бо ніхто з керівництва зі мною на цю тему не спілкувався. Перший дзвіночок, так би мовити, пролунав.

Чи прикро, що не дали допрацювати до кінця сезону? Не те слово! Ось завершився б чемпіонат - тоді б питали з мене, а зараз, на пів шляху… Якесь таке відчуття, наче біг марафон і десь зійшов з дистанції. Не з власної волі, бо сили були", – розповів Гура в коментарі Footboom.

Нагадаємо, що сьогодні Олександрія оголосила про відставку Юрія Гури. Останнім часом на посаду наставника Олександрії активно сватають головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня, який вивів команду U-21 на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2023 року. Цікаво, що він ще не має досвіду роботи клубним тренером.

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