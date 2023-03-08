Челси вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв Боруссию Дортмунд со счетом 2:0 после поражения в первом матче. Грэм Поттер может выдохнуть – слухи об его отставке после серии неудач пока стихают. А вот у Михаила Мудрика проблемы – украинец во втором матче не получил ни минуты. Главный тренер посадил экс-звезду Шахтера в запас, несмотря на потраченные на него десятки миллионов евро.

Смеется тот, кто смеется последним. Еще несколько недель назад вся Англия обсуждала видео, которое "слил" Шахтер, намекая на необходимость замены Марку Кукурелье из-за игнора Мудрика. Но что теперь? Кукурелья, на которого вешали чуть ли не всех собак, признан лучшим игроком матча ЛЧ против Боруссии, а украинец сидит в запасе. Без Михаила Челси уже выиграл два матча подряд и, похоже, не собирается останавливаться.

Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив обсудили сложное положение, в котором оказался Михаил Мудрик, а также урок воспитания для украинца от Грэма Поттера. Смотрите видео на YouTube-канале "Футбол 24" и в этой новости.

Челси пробил удачу Боруссии Д и вышел в 1/4 Лиги чемпионов – ужасные сигналы для Мудрика, без которого сложился пазл