Челси взял реванш у Борусии (2:0) во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о матче и перспективах Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Челси нашел свою игру и выбил Дортмунд из Лиги чемпионов, а также почему Михаил Мудрик рискует надолго засесть в запас.

Челси разорвал Дортмунд быстрыми атаками

В первом матче Грэм Поттер удивил, отдав мяч Дортмунду. Хоть все и завершилось тогда поражением, Челси отыграл очень неплохо. Лондонцы организовывали атаки на пространстве и проскакивали оборону соперника. Сегодня "синие" вышли на игру с той же тактикой. И сработала она отлично.

Челси – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Челси за стартовые 10 минут организовал три супермомента на контратаках. Быстрый гол казался обязательным, однако Стерлинг не реализовал выход один на один с вратарем, а Фелиш и Хаверц не попали в створ с острого угла. Челси легко использовал слабые стороны наивного Дортмунда.

Хозяева просто возили "шмелей". Хаверц и Фелиш разыгрывали классные комбинации в касание, подключая Чилуэлла. Дортмунд не успевал за перемещениями партнеров Мудрика. Кай вышел на ударную позицию, пальнул в штангу, а мяч чудом обскакал ворота. 11:2 по ударам в первом тайме.

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Портил картину только Стерлинг. Он проиграл еще одну дуэль Майеру (Хаверц добил от перекладины, но там был офсайд). В конце концов Рахим коряво забил. Он пытался испортить и этот момент после пятки Хаверца и прострела Чилуэла, махнул ногой мимо мяча, но бездарная защита Борусии дала второй шанс.

Заслуженная победа и логичный проход Челси в четвертьфинал по итогам двух матчей.

Дортмунд исчерпал предел везения

Боруссия приехала в Лондон с 10-матчевой победной серией. "Шмели" выиграли все поединки после ЧМ-2022. Результаты были комплиментарны, учитывая качество футбола команды Эдина Терзича. Нельзя отрицать, что тренер нашел оптимальное сочетание футболистов, а Брандт, Джан и Вольф набрали роскошную форму. Но переоценить значение фарта в течение этого периода тяжело.

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Рано или поздно, лимит везения должен был иссякнуть. Это произошло сегодня. Началось все со скопления травм. Два лучших игрока первого матча – Кобель и Адейеми – не играли из-за проблем со здоровьем, а лидер команды Брандт получил повреждение на первых минутах нынешней встречи.

Дортмунд играл авантюрно: активный прессинг, высокая линия обороны, смелые разрезные передачи во время владения. И плохо в то же время: прессинг был разбит, постоянные ошибки в передачах. До какого-то момента Челси прощал, однако расплата догнала Дортмунд. Поттер усовершенствовал тактику с первого матча, а Терзич просто надеялся на удачу.

Graham Potter finally comes out the right side of a fairly even fight.



Same amount of shots ?

Same amount of shots on target ?

+2 in the goals column pic.twitter.com/H5LOOIHmvM — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 7, 2023

В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота Борусии – Чилуэлл ударил в руку Вольфу в штрафной. Хаверц с первой попытки не реализовал 11-метровый (штанга), но судья разрешил Каю перебить, ведь немецкие защитники забежали в штрафную до удара. Со второй попытки Хаверц забил.

Отскочить можно было и сейчас. Забей Ройс со штрафного в дебюте встречи; не дай арбитр Хаверцу повторный пенальти; попади Беллингем в пустой угол после хаоса в штрафной Челси... Все могло случиться. Однако это единичные эпизоды. В целом же Челси выглядел значительно целостнее и значительно больше создал. Чего стоят только офсайды и фейлы Стерлинга.

Очень плохие новости для Мудрика

Мудрик слабо провел выездной матч с Борусией, после чего его игровое время постепенно уменьшалось: 70 минут, 27, 8... На выходных Михаил впервые отсидел всю встречу в запасе. Челси без него прервал затяжную неудачную серию (6 матчей без побед), одолев Лидс. Грэм Поттер перешел на схему 3-4-3, в которую действительно тяжело вписать украинца.

Найдя рабочий вариант, тренер решил все сохранить. Мудрик этот вечер снова отсидел на "банке", а группу атаки сформировали Хаверц, Стерлинг и Фелиш. Именно португалец играл левым инсайдом – единственная позиция, на которую может претендовать в схеме Мудрик. И играл шикарно. Очень понравились его комбинации с Хаверцем на свободном пространстве, тонкие передачи и работоспособность без мяча.

Отдельно следует отметить взаимодействие Фелиша и Чилуэлла на фланге. Кукурелья тоже никого не игнорировал. Жоау смещался в центр, оставляя всю бровку Бену (Михаил любит сохранять ширину). Как следствие – Чилуэлл стал лучшим на поле. Тревожный сигнал для украинца. Мудрик не получил даже крошек в роли джокера. Поттер освежил атаку Пулишичем.