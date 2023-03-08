Челсі вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, обігравши Борусію Дортмунд з рахунком 2:0 після поразки у першому матчі. Грем Поттер може видихнути – чутки про його відставку після серії невдач поки стихають. А от у Михайла Мудрика проблеми – українець у другому матчі поспіль не отримав ані хвилини. Головний тренер посадив екс-зірку Шахтаря в запас, попри витрачені на нього десятки мільйонів євро.

Сміється той, хто сміється останнім. Ще кілька тижнів тому вся Англія обговорювала відео, яке "злив" Шахтар, натякаючи на необхідність заміну Марку Кукурельї через ігнор Мудрика. Але що тепер? Кукурелья, на якого вішали ледь не всіх собак, визнаний найкращим гравцем матчу ЛЧ проти Борусії, а українець сидить у запасі. Без Михайла Челсі вже виграв два матчі поспіль та, схоже, не збирається зупинятися.

Юрій Гаврищак та заступник головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів обговорили складне становище, у якому опинився Михайло Мудрик, а також урок виховання для українця від Грема Поттера. Дивіться відео на YouTube-каналі "Футбол 24" і в цій новині.

Челсі пробив удачу Борусії Д і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого склався пазл Поттера