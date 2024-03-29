Штиндль объявил о завершении карьеры летом этого года, сообщает Kicker. 35-летнего форварда замучила травма икроножной мышцы, из-за которой он не выходил на поле с декабря.

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Ларс – обладатель Кубка Конфедераций-2017. Нападающий забил единственный гол в финале турнира и принес сборной Германии трофей.

Наибольших успехов Штиндль достиг в Боруссии М, за которую настрелял 83 гола в 271 матче. В частности, Ларс дважды громил Шахтер на групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21. В каждом из матчей бомбардир оформил гол+пас, а "горняки" получили в сумме 10 мячей в собственные ворота.

Прошлым летом Штиндль перешел из Гладбаха в родной Карлсруэ. Он согласился играть во втором дивизионе, чтобы красиво завершить карьеру.